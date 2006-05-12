Президент звільнив ще одного губернатора

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Степана БУЛЬБУ з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації у зв`язку з обранням його народним депутатом України.

Указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня уряд рекомендував Президенту звільнити С.БУЛЬБУ з посади голови Полтавської облдержадміністрації у зв`язку з обранням до Верховної Ради.

28 квітня С.БУЛЬБА заявив, що піде у відставку і працюватиме в парламенті.

С.БУЛЬБА був обраний народним депутатом України за списками Соціалістичної партії України.