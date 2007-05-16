ПР: із Секретаріату Президента вчора весь день тиснули на донецький суд

Партія регіонів заявляє про тиск заступника глави Секретаріату Президента України Ігоря ПУКШИНА на Кіровський районний суд Донецька, який припинив дію указу Президента про звільнення суддів Конституційного Суду Сюзани СТАНІК і Валерія ПШЕНИЧНОГО.

Про це сказано в заяві Партії регіонів, розміщеній на її офіційному сайті.

«Членам Партії регіонів стало відомо про те, що протягом дня (15 травня - УНІАН) Кіровський районний суд м. Донецька цілий день піддавався психологічному тиску з боку Секретаріату Президента в особі заступника глави Секретаріату Ігоря ПУКШИНА. Незадоволення і загрози урядовця були викликані тим, що Кіровський районний суд м. Донецька «посмів» припинити рішення Указу Президента про звільнення суддів Конституційного суду Сюзани СТАНІК і Валерія ПШЕНИЧНОГО», - сказано в документі.

У Партії регіонів стверджують, що «даний урядовець неодноразово дзвонив і голові Кіровського районного суду, і судді, який прийняв до розгляду позов народного депутата України Олександра ЗАЦА». Автори документа нагадують, що суть позову зводилася до питання про незаконність звільнення суддів Конституційного Суду. «По телефону Ігор ПУКШИН погрожував голові суду звільнити його за допомогою Указу Президента, а судді, що виносив рішення, - відміною указу про його обрання суддею», стверджують в Партії регіонів. «Таких «заходів» свого часу було вжито і щодо суддів Печерського суду, суду Феодосії і вже вищезазначених суддів Конституційного Суду», наголошується в документі.

Партія регіонів розцінює дані дії посадовця з Секретаріату Президента як системно протиправні і вимагає правоохоронні органи дати їм правову оцінку. Проте вже зараз можна визначити дану поведінку як зловживання службовим положенням, за що законом передбачена кримінальна відповідальність, переконані підписанти документа.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня деякі ЗМІ, посилаючись на джерела в Партії регіонів, розповсюдили інформацію, що Кіровській райсуд Донецька припинив дію указів про звільнення суддів КС С.СТАНІК і В.ПШЕНИЧНОГО.

Заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН підтвердив наявність судової ухвали, якою була зупинена дія указів Президента про звільнення суддів КС С.СТАНІК і В.ПШЕНИЧНОГО, але зазначив незаконність цього рішення.