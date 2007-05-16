Наша Україна боїться, що НС Луценка та Правиця підуть у самостійне плавання

Член фракції "Наша Україна" Руслан Князевич вважає, що у випадку створення мегаблоку між "Нашою Україною", "Народною самообороною" і "Українською правицею", НСНУ має одержати 60% місць у спільному виборчому списку.

"Якщо ми говоримо про блок за назвою "Наша Україна", де НСНУ буде кістяком, то контрольний пакет повинен належати нам. Ми повинні піти на формулу НСНУ - 60%, "Самооборона" і "Правиця" - 40%", - сказав він в інтерв`ю газеті "24", повідомляє сайт Нашої України.

"Інакше можлива ситуація, коли одна зі складових блоку може піти в самостійне плавання. Якщо в наших партнерів буде половина списку, то майбутньої єдиної фракції може не бути як такої, а відповідальність буде на "Нашій Україні", - додав Князевич.