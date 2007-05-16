Янукович збирається до Ющенка на 11-у годину
10:20, 16 травня 2007Політика
1322
Від позиції уряду прем`єр не відступить
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ планує зустрітися з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ сьогодні об 11-й годині.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр повідомив сьогодні на засіданні уряду.
«За 45 хвилин у мене відбудеться зустріч з Президентом», - сказав В.Янукович.
При цьому прем`єр-міністр підкреслив, що позиція уряду залишається послідовною і зваженою. «Наше головне завдання, завдання уряду – забезпечити життєдіяльність країни, забезпечити зростання економіки, спокій в суспільстві і стабільність», - додав В.Януковіч.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter