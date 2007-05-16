Янукович збирається до Ющенка на 11-у годину

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ планує зустрітися з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ сьогодні об 11-й годині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр повідомив сьогодні на засіданні уряду.

«За 45 хвилин у мене відбудеться зустріч з Президентом», - сказав В.Янукович.

При цьому прем`єр-міністр підкреслив, що позиція уряду залишається послідовною і зваженою. «Наше головне завдання, завдання уряду – забезпечити життєдіяльність країни, забезпечити зростання економіки, спокій в суспільстві і стабільність», - додав В.Януковіч.