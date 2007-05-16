Янукович заспокоїв міністрів: життя продовжується

До кінця року уряду вдасться підняти заробітну плату на 40% і пенсії - на 33%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів.

Він підкреслив, що уряд працює «за графіком» і виходить на модель прискореного зростання економіки, і, як наслідок, - підвищення рівня добробуту громадян.

Прем`єр закликав членів Кабінету Міністрів «незважаючи на, м`яко кажучи, тривогу», працювати виключно за планом і стежити за цільовим використанням бюджетних коштів.

«Життя продовжується», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.