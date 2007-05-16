У Головатого є ідея, як примусити Ющенка подати у відставку

Народний депутат п’ятого скликання Сергій ГОЛОВАТИЙ пропонує Верховній Раді прийняти закон, який би передбачав одночасне проведення дострокових парламентських виборів і всеукраїнського опитування щодо довіри Президенту Віктору ЮЩЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, під час пленарного засідання ВР. С.ГОЛОВАТИЙ наголосив, що на сьогодні немає жодної юридичної підстави для проведення дострокових парламентських виборів.

На його думку, є три шляхи для того, щоб провести вибори у відповідності до законодавства. Зокрема, першим виходом є варіант, коли Партія регіонів, СПУ і КПУ одночасно вийдуть з парламентської коаліції. Другим шляхом С.ГОЛОВАТИЙ назвав рішення Конституційного суду. За його словами, тільки після того, як буде рішення Конституційного суду, робоча група має право і можливість щось напрацьовувати. Третім виходом, вважає С.ГОЛОВАТИЙ, є прийняття закону, який би передбачав проведення дострокових виборів і всеукраїнського опитування про довіру Президенту.

На думку С.ГОЛОВАТОГО, закон має складатися з двох статей. Перша стаття, наголосив він, має чітко вказувати дату проведення виборів. Згідно з другою статтею проводиться всенародне опитування відносно довіри Президенту. При цьому, вважає депутат, у законі треба вказати, що якщо Президенту висловлять довіру менш як 50% опитаних, то він має подати у відставку.

С.ГОЛОВАТИЙ також зазначив, що цей закон має бути проголосований двома третинами голосів народних депутатів, і Президент його має підписати. «От тоді це буде верховенство права, це буде справедливо, це буде політична домовленість, юридично оформлена», - сказав С.ГОЛОВАТИЙ.