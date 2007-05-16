За даними Януковича, звільнені Ющенком судді КС повернулися до роботи

Прем`єр-міністра України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що судді Конституційного Суду (прізвища не називав) поновлені на посадах і розпочали роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні на засіданні уряду.

«Вчора поновлені на посадах судді Конституційного Суду, які були звільнені, вони працюють. Ми чекатимемо рішення Конституційного Суду», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр підкреслив, що, не дивлячись на те, як складеться ситуація – відбудуться вибори чи ні, - парламент повинен прийняти всі необхідні закони для проведення виборів. За його словами, ухвалення законів забезпечить проведення чесних і прозорих виборів, «якщо вони відбудуться».

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що уряд на чолі зі своїм представником в робочій групі першим віце-прем`єр-міністром, міністром фінансів Миколою АЗАРОВИМ також напрацьовує відповідний пакет документів.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми указами від 30 квітня, 1 і 10 травня звільнив з посад суддів Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги Сюзану СТАНІК, Валерія ПШЕНИЧНОГО і Володимира ІВАЩЕНКА.

16 травня деякі ЗМІ, посилаючись на джерела в Партії регіонів, розповсюдили інформацію, що Кіровський районний суд Донецька припинив дію указів про звільнення суддів КС С.СТАНІК і В.ПШЕНИЧНОГО.

Заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН підтвердив наявність судової ухвали, якою була зупинена дія указів Президента про звільнення суддів КС С.СТАНІК і В.ПШЕНИЧНОГО, але зазначив незаконність цього рішення.