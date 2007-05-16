У Цушка вважають, що Гелетей - вже клієнт Генпрокуратури

Колегія Міністерства внутрішніх справ України звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і до Генеральної прокуратури України з проханням організувати відповідну перевірку і дати правову оцінку діям керівника Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Валерія ГЕЛЕТЕЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на сесії парламенту міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО. При цьому він висловив упевненість, що Генеральна прокуратура і СБУ оперативно перевірять надану інформацію і «ухвалять відповідні процесуальні рішення».

«Враховуючи риторику і спрямованість висловлювань, можна з упевненістю стверджувати, що це дійство було розраховане на дискредитацію правоохоронних органів, зокрема, МВС», - заявив В.ЦУШКО.

При цьому він наголосив, що держслужбовці «такого рівня після таких заяв є, м`яко кажучи, клієнтами Генеральної прокуратури і СБУ». За словами міністра, колегія МВС розцінює заяви В.ГЕЛЕТЕЯ «як безпідставні і провокаційні». В.ЦУШКО зазначив, «жоден з керівників МВС України не є членом будь-якої партії і не займається політичною діяльністю, тим паче, організацією провокацій і замахів на політиків».

В.ЦУШКО також відзначив, що В.ГЕЛЕТЕЙ добре знає порядок звернення в подібних випадках. За його словами, до МВС В.ГЕЛЕТЕЙ із заявою «щодо озвучених фактів не звертався». Не було такого звернення і до регіональних відділень органів внутрішніх справ, додав він.

«Враховуючи вкрай небезпечний для суспільства і держави характер таких заяв, МВС негайно інформувало про факти, висловлені В.ГЕЛЕТЕЕМ, Генпрокуратуру і СБУ», - повідомив В.ЦУШКО.

За його словами, МВС запропонувало цим структурам максимальне сприяння «у встановленні істини, викритті причетних до цього осіб». В.ЦУШКО також додав, що відповідна інформація була направлена Президенту України.

В.ЦУШКО вважає, що дії В.ГЕЛЕТЕЯ спрямовані «на дестабілізацію ситуації в державі, підрив довіри до органів державної влади». Він зазначив, що, оскільки заява В.ГЕЛЕТЕЯ була обнародувана в ЗМІ, то 12 травня в Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю МВС України було взято в роботу цю заяву.

В.ЦУШКО повідомив, що МВС звернулося до В.ГЕЛЕТЕЯ з проханням прибути до Міністерства або іншого органа внутрішніх справ «для надання офіційної заяви». За словами міністра, В.ГЕЛЕТЕЙ відмовився це зробити «без жодних пояснень». “Не відгукнулася на це прохання і Юлія ТИМОШЕНКО», - додав В.ЦУШКО.

Разом з тим В.ЦУШКО повідомив, що до органів МВС прибув тільки Юрій ЛУЦЕНКО, який сказав, що у нього «відсутня будь-яка інформація щодо підготовки замаху на нього та інших панів».