До Ющенка і Януковича підключилися Плющ і Азаров

12:38, 16 травня 2007
Політика
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Головна тема – результати переговорів

ПлющПрезидент Віктор Ющенко проводить зустріч з прем’єром Віктором Януковичем.

Про це повідомляє прес-служба президента.

У розмові також беруть участь секретар РНБО Іван Плющ та перший віце-прем’єр Микола Азаров.

Головна тема зустрічі – результати переговорного процесу та засідань спільної робочої групи з підготовки дострокових парламентських виборів.

Українська правда

 

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