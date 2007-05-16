До Ющенка і Януковича підключилися Плющ і Азаров
12:38, 16 травня 2007Політика
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Головна тема – результати переговорів
Президент Віктор Ющенко проводить зустріч з прем’єром Віктором Януковичем.
Про це повідомляє прес-служба президента.
У розмові також беруть участь секретар РНБО Іван Плющ та перший віце-прем’єр Микола Азаров.
Головна тема зустрічі – результати переговорного процесу та засідань спільної робочої групи з підготовки дострокових парламентських виборів.
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