До Ющенка і Януковича підключилися Плющ і Азаров

Головна тема – результати переговорів

Президент Віктор Ющенко проводить зустріч з прем’єром Віктором Януковичем. Про це повідомляє прес-служба президента. У розмові також беруть участь секретар РНБО Іван Плющ та перший віце-прем’єр Микола Азаров. Головна тема зустрічі – результати переговорного процесу та засідань спільної робочої групи з підготовки дострокових парламентських виборів. Українська правда

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