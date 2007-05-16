Партія регіонів: опозиція страждає на пронос і алергію

В Україні - новий виток протистояння. Так вважає нардеп від Партії регіонів Олена Бондаренко, повідомляє сайт ПР . З`їзди, відкликання підписів під універсалом, продовження кадрових чисток у президентському стані. «Диалог» (точніше, суперечка) продовжується, але кінця переговорному процесу не видно. «Регіони» не хочуть по бєспрєделу, «помаранчеві» не можуть згідно із законом. Так нардеп описує своє бачення ситуації.

За її словами, регіонали хочуть простих, зрозумілих, прозорих і єдиних для всіх правил. Чесного голосування по єдиному реєстру виборців, який необхідно створити. Чесного підрахунку, а це означає, буде потрібно повне переформатування ЦВК. Роботи чесних судів, в яких можна захистити результат від фальсифікаторів.

В той же час Бондаренко заявила, що «у опозиції такий стан речей викликає скрегіт зубів, пронос з ультиматумів і небачену алергію? Чому опозиція наполягає на тому, щоб вибори проводилися на підставі якихось політичних домовленостей (читай, по понятіям), а не на основі Закону?», - запитала депутат.

І сама собі відповіла: «Пояснення напрошується одне – опозиція хоче змухлювати. Вона поводиться як наперсточник на вокзалі. Так поводяться ті, хто насправді жадає не виборів, а хоче зробити під виборний шумок державний переворот. Такі вибори – всього лише ширма, всього лише фікція, бо немає в українському законодавстві норм, за якими дані вибори могли бути організовані».

«Регіони», стверджує Бондаренко, наполягатимуть на жорсткому дотриманні всіх процедурних норм, на адаптації законодавства під нові вибори, на прозорості ухвалюваних рішень.