Партія регіонів: опозиція страждає на пронос і алергію
А ще на скрегіт зубовний...
|Олена Бондаренко
За її словами, регіонали хочуть простих, зрозумілих, прозорих і єдиних для всіх правил. Чесного голосування по єдиному реєстру виборців, який необхідно створити. Чесного підрахунку, а це означає, буде потрібно повне переформатування ЦВК. Роботи чесних судів, в яких можна захистити результат від фальсифікаторів.
В той же час Бондаренко заявила, що «у опозиції такий стан речей викликає скрегіт зубів, пронос з ультиматумів і небачену алергію? Чому опозиція наполягає на тому, щоб вибори проводилися на підставі якихось політичних домовленостей (читай, по понятіям), а не на основі Закону?», - запитала депутат.
І сама собі відповіла: «Пояснення напрошується одне – опозиція хоче змухлювати. Вона поводиться як наперсточник на вокзалі. Так поводяться ті, хто насправді жадає не виборів, а хоче зробити під виборний шумок державний переворот. Такі вибори – всього лише ширма, всього лише фікція, бо немає в українському законодавстві норм, за якими дані вибори могли бути організовані».
«Регіони», стверджує Бондаренко, наполягатимуть на жорсткому дотриманні всіх процедурних норм, на адаптації законодавства під нові вибори, на прозорості ухвалюваних рішень.