Кравчук: схрестити слона і їжачка неможливо

Колишній Президент України Леонід КРАВЧУК критикує методи роботи нинішньої команди Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Киевские ведомости» (№101 від 16.06.2007 р.).

«Я давно знаю Віктора ЮЩЕНКА, і вірю в те, що він хоче, щоб Україна була багатою, демократичною, європейською країною. Але я знаю, що зі своєю нинішньою командою він цього добитися не зможе. Методи тиску, кавалерійських наскоків небезпечні для самого Президента. Тих, хто йому це радить, скоро забудуть, а Президент залишається відповідальним перед історією і перед народом. Тому поряд з Президентом повинні бути люди, які говорять йому правду. Але я бачу, що таких поряд з Віктором ЮЩЕНКОМ зараз немає», - зокрема, заявив Л.КРАВЧУК.

Він також висловив думку про недоречність аналогій з 1994 роком у питанні одночасного проведення дострокових парламентських і президентських виборів, зазначивши, що норми про дострокові президентські вибори немає в Конституції, як немає і доброї волі В.ЮЩЕНКА на такий крок.

Крім того, Л.КРАВЧУК заявив, що вважає «піар-ходом» заяви представників Секретаріату Президента про підготовлювані замахи на Юлію ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА і Віктора БАЛОГУ. «Мабуть, хтось хоче зробити з них героїв», - сказав Л.КРАВЧУК, підкресливши, що якщо подібна інформація виходить не з СБУ, а з Секретаріату, то це «просто несерйозно».

Відповідаючи на запитання про варіанти створення коаліції після дострокових виборів, Л.КРАВЧУК спрогнозував складнощі між БЮТ і «Нашою Україною», оскільки, по-перше, ще не відомо, скільки відсотків на виборах набере НУ, а, по-друге, «Юлія Володимирівна добре розуміє, що якщо така коаліція і буде, то не відомо, хто стане кандидатом на пост прем`єр-міністра».

Водночас, щодо ідеї створення коаліції «Нашої України» з Партією регіонів, Л.КРАВЧУК зазначив: «Я думаю, це малоймовірно. Такий сценарій розглядався ще в 2006 році. Але практично схрестити слона і їжачка неможливо. Не стану стверджувати, що мені все відомо, проте, якби такі переговори зараз велися, я б знав».

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що Л.КРАВЧУК увійшов до складу робочої групи з підготовки документів, необхідних для проведення позачергових парламентських виборів. Вчора ж він висловив думку, що вважає за необхідне залучити до роботи групи голову Верховної Ради України Олександра МОРОЗА.