Наша Україна бачить, як на регіоналах шапка горить

“Наша Україна” має намір звернутися до правоохоронних органів із метою розслідування ситуації, що склалася навколо ДТП, у якій постраждав суддя Кіровського районного суду. Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, про це заявив в інтерв’ю сайту RAZOM перший заступник керівника Центрвиконкому партії “Наша Україна” Ігор ЖДАНОВ.

За його словами, “за інформацією з достовірних джерел, яка є в розпорядженні “Нашої України”, суддя Кіровського районного суду міста Донецька, ухвалою якого вчора була призупинена дія указу Президента про звільнення суддів КС Сюзани СТАНІК і Валерія ПШЕНИЧНОГО, сьогодні мав повторно розглядати це питання”. “Ми не виключаємо, що своїм рішенням суд міг скасувати попередні ухвали щодо призупинення дії указів Президента”, - сказав І.ЖДАНОВ.

При цьому він наголосив, що “у такому розвитку подій і у тому, що сталося з суддею Кіровського суду, були зацікавлені саме ті політичні сили, які намагаються скасувати укази Президента”. Також І.ЖДАНОВ зауважив, що сьогоднішні заяви “регіоналів” щодо ДТП можна назвати на кшталт “На злодію шапка горить”.

“ДТП із суддею Кіровського районного суду – результат політичних технологій, які останнім часом активно використовують політичні опоненти “Нашої України”. Авторами такого сценарію зазвичай бувають заїжджі політтехнологи, які не несуть відповідальність за те, що відбувається в Україні”, - сказав І.ЖДАНОВ.

“Ми вважаємо це неприпустимим явищем і думаємо, що такий інцидент був спрямований на перешкоджання здійсненню правосуддя в Україні”, - наголосив він, додавши, що “Наша Україна” звернеться до правоохоронних органів з метою розслідування цієї ситуації.

Як повідомляв УНІАН, учора, 15 травня, юристи “Нашої України” заявили, що вважають незаконною ухвалу судді Кіровського райсуду Донецька за позовом депутата з фракції Партії регіонів Олександра ЗАЦА про визнання протиправними дій Президента України щодо звільнення суддів Конституційного Суду України, якою зупинено дію відповідних Указів в порядку забезпечення позову. Як повідомив керівник юридичного управління “НУ” Валерій КАРПУНЦОВ, “відповідно до ч.1 ст.104 Кодексу адміністративного судочинства України до адміністративного суду має право звернутися з адміністративним позовом особа, яка вважає, що порушено її права, свободи чи інтереси у сфері публічно-правових відносин. Укази Президента України про звільнення суддів Конституційного Суду жодним чином не порушують права народного депутата ЗАЦА чи будь-якого іншого народного депутата України, оскільки вони не стосуються їх особисто”.

Крім того, зазначають юристи, звільнення суддів Конституційного Суду не впливає і на дієздатність Суду, оскільки пленарні засідання КСУ є повноваженими за умови присутності на них не менше 12 суддів (статті 51 Закону України “Про Конституційний Суд України”)”.

16 травня Партія регіонів заявила про тиск з боку заступника глави Секретаріату Президента України Ігоря ПУКШИНА на Кіровський районний суд Донецька, який припинив дію указу Президента про звільнення суддів Конституційного Суду С.СТАНІК і В.ПШЕНИЧНОГО.

Вранці 16 травня в Донецьку в ДТП постраждав суддя Кіровського районного суду міста Іван ПОДОЛЯНЧУК. Як повідомив голова Кіровського райсуду Анатолій ЛЕВАДА, вранці, коли суддя І.ПОДОЛЯНЧУК їхав на роботу, його автомобіль "Ниву" підрізала машина без номерів. В результаті ДТП суддя дістав травми.