Коли назвуть дату проведення дострокових парламентських виборів

Дата проведення дострокових парламентських виборів буде названа після досягнення остаточних домовленостей між членами робочої групи з їх підготовки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам секретар Ради національної безпеки і оборони України Іван ПЛЮЩ, розповідаючи про підсумки зустрічі членів робочої групи з підготовки дострокових виборів з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

І.ПЛЮЩ повідомив, що Президент і прем’єр дуже уважно заслухали інформацію про результати роботи групи.

За словами І.ПЛЮЩА, в ході роботи групи стало зрозуміло, що проблем більше, ніж «ми собі їх уявляли, і, не дивлячись на тривалий термін роботи робочої групи і на такі вагомі з деякою натяжкою досягнення по узгодженню цілого ряду позицій, залишаються такі позиції, які без вдосконалення конституційного поля розв’язати неможливо». Водночас він зауважив, що питання вдосконалення Конституції в даному випадку виноситься “за дужки” і розглядатиметься під час розробки нової редакції Конституції.

І.ПЛЮЩ повідомив, що Президент і прем’єр запропонували робочій групі продовжити роботу і максимально завершити процес узгодження документів за один-два дні, і вже після цього запропонувати дату дострокових виборів.

При цьому І.ПЛЮЩ підкреслив, що дата дострокових виборів буде названа після остаточного досягнення домовленостей між коаліцією і опозицією.

У свою чергу, перший віце-прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ наголосив, що Президент і прем’єр-міністр детально вникли в суть пропозицій робочої групи щодо вдосконалення законодавства.

М.АЗАРОВ розповів, що робоча група достатньо детально проінформувала їх про досягнутий компроміс, а також відверто розповіла про розбіжності. Віце-прем’єр висловив думку, що вирішити проблему проведення дострокових виборів в країні, в якій дострокові вибори жодного разу не проводились, можна лише шляхом внесення змін до законодавства.

«І оце самий складний момент, який вимагає і часу, і терпіння», - наголосив М.АЗАРОВ. Однак, на його переконання, досягнення компромісу можливе.

Відповідаючи на запитання, чи вдасться членам коаліції і опозиції домовитись за два дні, оскільки терміни завершення роботи групи вже не раз переносились, І.ПЛЮЩ відповів позитивно. «Нам сьогодні кажуть, що потрібно один-два дні, щоб запропонували конкретну дату, то я в ці два дні вірю, але я, на жаль, не можу виплинути на Грушевського, 5 сьогодні, щоб все таки було узаконено», - сказав І.ПЛЮЩ.

Крім того, він зауважив, що не говорив раніше про проведення виборів 15 липня, але теоретично висловлювався, що від дня домовленості необхідно додати 60 днів, які відводяться Конституцією на проведення дострокових виборів, і, таким чином, можна вийти на дату.

Також І.ПЛЮЩ висловив здивування, чому введення до складу робочої групи Леоніда КРАВЧУКА приписали саме йому, зауваживши, що це була ідея М.АЗАРОВА. «Микола Янович привів, а на мене звернули», - сказав він.