Нацрада з питань телерадіомовлення вважає Верховну Раду нелегітимною

Заступник голови Національної ради у справах телебачення і радіомовлення Ігор КУРАС заявляє, що Нацрада працює в нормальному режимі.

Як повідомляє «Главред», коментуючи ухвалення Верховною Радою в першому читанні проекту закону про внесення змін і доповнень в Закон «Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення», І.КУРАС сказав: «Предмету для коментаря немає, оскільки Верховна Рада нелегітимна».

Він повідомив видання, що Нацрада у справах телерадіомовлення працює в нормальному режимі і вчора на своєму засіданні прийняла рішення про участь Нацради в підготовці і проведенні позачергових виборів народних депутатів. Згідно з цим рішенням, була створена робоча група з 8 чоловік - як членів Нацради, так і фахівців апарату Нацради, яка здійснюватиме контроль над виконанням виборчого законодавства телерадіокомпаніями України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 травня, Верховна Рада України в першому читанні прийняла законопроект про порядок припинення повноважень членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Проектом Закону „Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, зокрема, пропонується визначити, що повноваження члена Нацради можуть бути достроково припинені також у разі висловлення недовіри Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення Верховною Радою України та/або Президентом України за підсумками розгляду її звіту. При цьому, рішення про дострокове припинення повноважень членів Нацради ухвалюється Верховною Радою України щодо призначених нею членів Національної ради та/або Президентом України щодо призначених ним членів Національної ради.

Згідно з законопроектом, повноваження членів Нацради, призначених Верховною Радою України, припиняються з моменту прийняття постанови Верховної Ради України про висловлення недовіри Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення за підсумками розгляду її звіту. Повноваження членів Нацради, призначених Президентом України, припиняються з моменту набуття чинності Указом Президента про висловлення недовіри Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення за підсумками розгляду її звіту.