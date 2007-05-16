Як кияни оцінюють домовленість Ющенка і Януковича про дострокові вибори

47,6% киян схвалюють домовленості Ющенка і Януковича щодо проведення дострокових виборів, а 45,6 – не схвалюють. Такі данні опитування, проведеного соціологічною службою УНІАН.

Причому цілком схвалюють домовленості між Ющенком і Януковичем 20,9% опитаних; мають перестороги – 26,7% киян. 24,4% респондентів сказали, що вони швидше не схвалюють такі домовленості, а 21,1% - абсолютно не схвалюють. «Мені байдуже» сказали 3,6%, а 3,3% відмовились відповідати на це запитання.

Головною причиною появи таких домовленостей на думку найбільшої частини киян стали таємні домовленості про розподіл влади. Так вважають 24% опитаних. Серед інших причин, щире бажання знайти компроміс назвали 17,8%; Бажання кожного з політиків перехитрувати іншого – 15,1%; що фінансові інтереси кланів змусили політиків домовитися вважають 18,7%. 13,3% опитаних назвали інші причини, а 2,2% вважають, що це було зроблено лише для публіки і реальних домовленостей не було.

Далі у киян запитували, чи вірять вони в те, що ці домовленості будуть виконані. Виявилось, що у те, що такі домовленості будуть виконані повністю вірять 5,6% опитаних; у те що ці домовленості будуть виконані частково сказали 31,3%; варіант відповіді «Швидше за все, не будуть виконані» обрали 24,4% респондентів, а абсолютно не вірять у виконання цих домовленостей 34,2%; відмовились відповідати на це запитання 4,4%