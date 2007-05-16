Ахметов не погодився ділити Україну
17:27, 16 травня 2007Політика
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...Є два шляхи
Народний депутат V скликання від Партії регіонів Ринат АХМЕТОВ заявляє, що в Україні мають відбутися чесні позачергові вибори до Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Донецьку.
На запитання про оцінку нинішньої ситуації в Україні Р.АХМЕТОВ відповів, що було два шляхи: не йти на вибори, а це означає розділити Україну навпіл, і другий шлях, який обрала його політична сила, – піти на вибори і бачити Україну єдиною державою.
Також він наголосив, що Партія регіонів погодилася на позачергові вибори, адже, за його словами, більшість виборців України віддали голоси за цю партію.
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