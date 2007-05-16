Ющенко виступить перед ”чистою і чесною” Верховною Радою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступить із щорічним посланням перед новим складом Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це заявив сьогодні глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

Він зауважив, що заяви окремих народних депутатів від коаліції про необхідність виступу Президента України зі щорічним посланням до Верховної Ради є наївною спробою домогтися визнання дієздатності і повноважень парламенту п’ятого скликання, розпущеного президентським Указом ще 2 квітня.

«Послання до Верховної Ради є конституційною нормою, і Президент неодмінно виступить з парламентської трибуни. Однак це станеться тільки тоді, коли після позачергових виборів у залі під куполом збереться новий депутатський корпус», – відзначив В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату також повідомив, що президентське послання загалом підготовлене. «Президент оголосить своє бачення ближчих, середньострокових і стратегічних пріоритетів країни, виступить з конкретними ініціативами. Цілком можливо, що в остаточний варіант звернення будуть внесені деякі корективи, які враховуватимуть швидкість змін ситуації в країні. Однак сутнісно, світоглядно послання не зміниться», – відзначив В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату звернув увагу, що цьогорічне послання до ВР Президент виголосить у нових суспільно-політичних умовах. «У державну практику будуть запроваджені позачергові вибори парламенту, які ще донедавна вважалися лише теоретично можливими. Верховна Рада, як і політикум загалом, будуть якісно оновлені. Тому глава держави сподівається, що положення його послання будуть сприйматися і втілюватися з позицій вищої відповідальності за державу. Президент виступить у парламенті, який буде більш чистим і чесним порівняно з розпущеною Верховною Радою», – наголосив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня ц.р. заступник голови Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН повідомив, що найближчим часом В.ЮЩЕНКО визначиться з конкретною датою виступу в парламенті з посланням. «Я сподіваюся, що до кінця місяця (березня – УНІАН) Президент виступить з посланням у парламенті», - сказав І.ПУКШИН.

2 квітня 2007 р. Президент підписав Указ про проведення дострокових парламентських виборів 27 травня 2007 р. 26 квітня Президент підписав інший указ, яким переніс позачергові вибори до Верховної Ради України з 27 травня на 24 червня 2007 року.

11 травня Верховна Рада доручила голові ВР Олександру МОРОЗУ звернутися до Президента, щоб він невідкладно подав до парламенту своє щорічне послання.

14 травня директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН зазначив, що послання Президента до Верховної Ради готове, але з правової точки зору главі держави нема до кого звертатись.