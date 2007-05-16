Ющенко відзначив кількох губернаторів “за виконання особливо відповідальних завдань”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким присвоїв ранги державних службовців ряду керівників обласних державних адміністрацій.

Зокрема, указом, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента України, відповідно до статті 26 Закону України «Про державну службу», перший ранг державного службовця присвоєно голові Вінницької обласної державної адміністрації Олександру ДОМБРОВСЬКОМУ і голові Тернопільської обласної державної адміністрації Івану СТОЙКУ, другий ранг - голові Харківської обласної державної адміністрації Арсену АВАКОВУ.

Водночас, “за виконання особливо відповідальних завдань” достроково перший ранг державного службовця присвоєно: голові Дніпропетровської ОДА Надії ДЄЄВІЙ, голові Донецької ОДА Володимиру ЛОГВИНЕНКУ та голові Київської ОДА Вірі УЛЬЯНЧЕНКО; другий ранг - голові Луганської ОДА Олександру АНТІПОВУ, голові Хмельницької ОДА Олександру БУХАНЕВИЧУ, голові Закарпатської ОДА Олегу ГАВАШІ, голові Рівненської ОДА Віктору МАТЧУКУ, голові Миколаївської ОДА Олександру САДИКОВУ та голові Кіровоградської ОДА Вадиму ЧЕРНИШУ.