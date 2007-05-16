Чому були нерезультативними переговори Ющенка та Януковича
Версія Тараса Чорновола
Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ вважає, що причиною нерезультативності переговорів між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ є технічні нюанси та розбіжності в підходах до проведення дострокових виборів.
Таку думку він висловив в ефірі “5-го каналу”.
"Ми теж сьогодні чекали, що закінчиться вся юридична частина і ми вийдемо на дату виборів, і вийдемо на те, щоб ухвалити всі законопроекти. Яка проблема змінила сьогодні ситуацію, я думаю, ніхто сьогодні сказати не зможе", - зазначив Т.ЧОРНОВІЛ.
"Ми бачимо, що ця проблема визнана обома сторонами, ви чули заяву ПЛЮЩА, секретаря РНБО. Очевидно, друга сторона теж визнала, що є певна логіка в затягуванні цього процесу. Значить, щось треба ще зробити..." - припустив депутат.
Водночас, за його словами, ця перепона технічна, інакше сторона Президента заявила б про затягування процесу коаліцією.
Він також наголосив, що іншого шляху виходу з цієї кризи як дочасні вибори, на жаль, не існує. "Проблема, як вийти з конфлікту законно. Очевидно, бачення різних сторін досить різне..." - цитує Т.ЧОРНОВОЛА “Українська правда”.
Водночас "нашоукраїнець" Олександр ТРЕТЬЯКОВ висловив думку, що Партія регіонів "іде на поводу у комуністів та соціалістів". "Це сумно, коли партії, у яких менше трьох відсотків довіри, диктують умови всій країні", - додав він.
О.ТРЕТЬЯКОВ закликав Партію регіонів не піддаватися тиску цих партій. Він також запропонував повернути 4-відсотковий бар’єр для проходження до ВР, щоб подібні сили зійшли з політичної арени.
Як повідомляв УНІАН, раніше заявлялося, що сьогодні, 16 травня, буде визначено дату проведення дострокових виборів. Однак сьогодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Іван ПЛЮЩ, розповідаючи про підсумки зустрічі членів робочої групи з підготовки дострокових виборів з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, сказав, що дата проведення дострокових парламентських виборів буде названа після досягнення остаточних домовленостей між членами робочої групи з їх підготовки.
За словами І.ПЛЮЩА, в ході роботи групи стало зрозуміло, що проблем більше, ніж «ми собі їх уявляли"...