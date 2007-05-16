Чому були нерезультативними переговори Ющенка та Януковича

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ вважає, що причиною нерезультативності переговорів між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ є технічні нюанси та розбіжності в підходах до проведення дострокових виборів.

Таку думку він висловив в ефірі “5-го каналу”.

"Ми теж сьогодні чекали, що закінчиться вся юридична частина і ми вийдемо на дату виборів, і вийдемо на те, щоб ухвалити всі законопроекти. Яка проблема змінила сьогодні ситуацію, я думаю, ніхто сьогодні сказати не зможе", - зазначив Т.ЧОРНОВІЛ.

"Ми бачимо, що ця проблема визнана обома сторонами, ви чули заяву ПЛЮЩА, секретаря РНБО. Очевидно, друга сторона теж визнала, що є певна логіка в затягуванні цього процесу. Значить, щось треба ще зробити..." - припустив депутат.

Водночас, за його словами, ця перепона технічна, інакше сторона Президента заявила б про затягування процесу коаліцією.

Він також наголосив, що іншого шляху виходу з цієї кризи як дочасні вибори, на жаль, не існує. "Проблема, як вийти з конфлікту законно. Очевидно, бачення різних сторін досить різне..." - цитує Т.ЧОРНОВОЛА “Українська правда”.

Водночас "нашоукраїнець" Олександр ТРЕТЬЯКОВ висловив думку, що Партія регіонів "іде на поводу у комуністів та соціалістів". "Це сумно, коли партії, у яких менше трьох відсотків довіри, диктують умови всій країні", - додав він.

О.ТРЕТЬЯКОВ закликав Партію регіонів не піддаватися тиску цих партій. Він також запропонував повернути 4-відсотковий бар’єр для проходження до ВР, щоб подібні сили зійшли з політичної арени.

Як повідомляв УНІАН, раніше заявлялося, що сьогодні, 16 травня, буде визначено дату проведення дострокових виборів. Однак сьогодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Іван ПЛЮЩ, розповідаючи про підсумки зустрічі членів робочої групи з підготовки дострокових виборів з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, сказав, що дата проведення дострокових парламентських виборів буде названа після досягнення остаточних домовленостей між членами робочої групи з їх підготовки.

За словами І.ПЛЮЩА, в ході роботи групи стало зрозуміло, що проблем більше, ніж «ми собі їх уявляли"...