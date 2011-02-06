Голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК занепокоєний становищем українців у Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Б.ТАРАСЮК сказав учора у Національному культурному центрі України у Москві під час зустрічі з українською діаспорою.

«Мені болить, що російська влада так ставиться до українців Росії», - сказав він.

«Мене турбує сам факт того, що ніби в Україні існує влада, яка називає відносини з Росією дружніми, формалізованими, яка готова поділитись не лише національними інтересами і багатствами України, а й повністю підняти «лапки». Виникає питання, чому саме зараз російська влада розпускає ФНКА? Чому саме зараз ідуть нападки на ОУР? Чому ідуть нападки на Бібліотеку української літератури?», - наголосив Б.ТАРАСЮК.

«Якщо російська і українська влада декларують, що ніколи ще такими тісними відносини між нашими країнами ще не були, то що ж ви робите щодо представників цієї нації в Росії?», - додав він.

Б.ТАРАСЮК звернув увагу на гоніння на українські церкви в Росії. «Чи хтось з вас може згадати випадки, що українська влада чинить супротив московському патріархату в Україні?», - зауважив він.

Коментуючи звинувачення ОУР в політичній діяльності, Б.ТАРАСЮК заявив, що якщо «такими мірками підходити до половини російських організацій в Україні, то їх усіх треба закрити».

«Тому що вони усі втручаються у внутрішні справи, вони порушують Конституцію, українське законодавство. Вони вирішують, яка територія України має бути без НАТО і чи проводити військові навчання. Вони фактично підривають територіальну цілісність України, закликаючи до передачі Криму РФ. Так що, за цю діяльність українська влада має їм ордени видавати?», - сказав він.

На переконання Б.ТАРАСЮКА, українська влада у всі часи толерантно ставилася до російських організацій і навіть в нинішніх умовах він не закликає діяти «дзеркально».

«Але я думаю, що правильним буде, щоб ми закликали поважати права українців Росії, тим більше що це прописано в законах РФ і є їх зобов’язанням», - додав він.

Б.ТАРАСЮК нагадав що саме за його каденції міністром закордонних справ в МЗС було створено управління з питань закордонного українства, у бюджеті вперше була передбачена окрема стаття на допомогу українцям за кордоном, а також запропонував створення мережі українських культурно-інформаційних центрів у всіх країнах, де є українська діаспора. Такі центри, за його інформацією, відкриті уже в 23 країнах світу.

«Тобто я прийшов до вас не тільки з гаслами, а й як людина, за спиною якої є чимало добрих справ зроблених Українською державою для української громади», - сказав він.

Він повідомив, що за результатами поїздки готуватиме низку депутатських запитів до українських міністерств і відомств з низкою запитань, що робить держава, щоб захистити права українців в РФ. «Я обіцяю, що обов’язково це зроблю і надішлю копії депутатських звернень вам», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Верховний суд Росії ухвалив остаточне рішення про ліквідацію Федеральної національно-культурної автономії українців Росії. Міністерство юстиції РФ добивалося розпуску цієї організації у зв’язку з «виявленням порушень у господарській діяльності». Крім того, позов Мін’юсту базувався на скарзі активіста фонду «Батьківщина» Миколи ЖУРАВЛЬОВА, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».

31 січня Верховний суд РФ за заявою Міністерства юстиції Росії припинив провадження про ліквідацію Об`єднання українців Росії (ОУР).