КВУ: політики ставлять вибори на межу профанації

Комітет виборців України висловлює своє занепокоєння деякими пропозиціями політиків щодо зміни виборчого законодавства.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві КВУ щодо переговорів про зміни до закону про вибори народних депутатів.

Найбільше КВУ обурює той факт, що обговорення таких важливих речей, як зміни до закону про вибори народних депутатів, ведуться без залучення представників громадських організацій та експертного середовища. А окремі пропозиції політиків щодо змін виборчого законодавства виглядають як відверта спекуляція і, у разі їх втілення, можуть поставити під загрозу повноцінну організацію виборчого процесу та встановлення результатів виборів.

КВУ звертає увагу, що вимога деяких політичних сил створити за кілька місяців єдиний реєстр виборців лише профанує саму ідею реєстру. Комітет виборців вже понад п‘ять років наполягає на створенні в Україні реєстру виборців і вітає прийняття Верховною Радою України відповідного законодавства. Але, якщо діяти у відповідності до прийнятого закону і ставитись відповідально до формування реєстру, то для належного створення реєстру виборців необхідно не меншу року, переконані у Комітеті.

КВУ вважає, що для проведення позачергових виборів вже зараз необхідно відновити діяльність робочих груп з обліку виборців, які, уточнюючи списки зразка 2006 року, підготують нові списки виборців. Також роботі таких груп мають максимально сприяти по отриманні достовірної інформації місцеві підрозділи міністерства внутрішніх справ, освіти та житло-комунального господарства. Як відомо, ці міністерства очолюють представники коаліції, що унеможливить фальсифікації списків виборців, зазначається у заяві комітету.

Також КВУ закликає повернути у виборче законодавство норму, згідно з якою в день виборів можна вносити зміни до списків за рішенням окружної виборчої комісії або суду.

Крім того, КВУ вважає спекулятивною пропоновану норму, згідно з якою вибори визнаються такими що відбулись, якщо в них взяли участь більше 51 відсотка виборців. Всі соціологічні опитування свідчать, що проблема явки виборців не є зараз актуальною, а у дострокових виборах готові взяти участь від 70 до 80 відсотків виборців. В той же час, встановлення такого порогу може призвести до спроб штучного їх зриву.

Також КВУ не розуміє логіки тих, хто закликає відмовитись від використання на дострокових виборах електронної системи «Вибори». КВУ наголошує, що офіційні результати волевиявлення встановлюються на підставі офіційних протоколів виборчих комісій, а електронна система показує лише попередній результат. В той же час, за відсутності оперативного електронного підрахунку, в окремих окружних комісіях може виникнути спокуса сфальсифікувати дані офіційних протоколів.

Відтак КВУ закликає представників політичних сил підійти максимально виважено до змін виборчого законодавства і не підмінювати сьогоденну політичну доцільність турботою про чесні і справедливі вибори.