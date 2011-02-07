В Україні багато хто не чекатиме об'єднання опозиційних лідерів

Заступник лідер фракції “Наша Україна – Народна Самооборона”, народний депутат Тарас СТЕЦЬКІВ заявляє, що вже навесні-влітку цього року в Україні з`явиться низка позапарламентських об`єднань, що виступають проти політики влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив в інтерв`ю 5-му каналу.

За словами Т.СТЕЦЬКІВА, в Україні дуже багато осіб, які не чекатимуть об`єднання лідерів великих опозиційних політичних сил, а самотужки об`єднуватимуть позапарламентські політичні сили. "Ми будемо робити об`єднання знизу - з кожного села, з кожного районного центру", - сказав народний депутат.

Т.СТЕЦЬКІВ зауважив, що він є учасником однієї з ініціативних груп, яка останні три місяці займається відповідним процесом. "Ми беремо участь у Зарваницькій ініціативі, яка пробує консолідовувати Західну Україну, щонайменше Галичину, Волинь та Буковину, та створювати такі структури в Центральній Україні", - сказав він. Т.СТЕЦЬКІВ наголосив, що така робота поки є трохи невидимою, але її не потрібно спеціально рекламувати. "Думаю, що весна і літо цього року вже проявлять перші конкретні можливості руху самоорганізації, який зароджується вже поза межами політичних партій і поза межами політичних лідерів", - додав він.