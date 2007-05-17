Сьогодні стане ясно, чи піде Ющенко на крайні заходи?

Віктор Ющенко і Віктор Янукович мають намір провести сьогодні ще одну зустріч, на якій має бути визначено нову дату дострокових виборів. За інформацією Коммерсант-Україна, така домовленість була досягнута вчора на чотиристоронніх переговорах президента і прем`єр-міністра з першим віце-прем`єром і секретарем СНБО – співголовами робочої групи по підготовці до проведення дострокових виборів. Якщо ж і на цій зустрічі компроміс досягнутий не буде, президент готовий піти на крайні заходи, про зміст яких стане відомо у п`ятницю на засіданні Ради нацбезпеки і оборони (РНБО), повідомляє видання.

Комерсант з посиланням на високопосадове джерело в Секретаріаті Президента пише, що Ющенко зажадав від робочої групи виробити компромісне рішення протягом доби. Остаточний підсумок переговорів повинен бути представлений президентові сьогодні.

Разом з тим джерело заявило виданню, що поки немає гарантії того, що робоча група вкладеться у терміни, визначені головою держави. Не виключено, що переговори затягнуться до п`ятниці. Тим часом подальше продовження переговорного процесу в СП вважають за неможливе. "Ви ж знаєте, що у п`ятницю відбудеться засідання РНБО. Мабуть, Радбез стане Рубіконом для робочої групи", - сказав співбесідник Ъ.

Нагадаємо, що вчора вранці, до початку переговорів президента і прем`єра, прес-служба голови держави розповсюдила інформацію про заплановане на п`ятницю засідання РНБО - початок в 14:30. Припущення про те, що в рамках Радбеза можуть бути ухвалені кардинальні рішення, направлені на вихід з кризи, вчора побічно підтвердив заступник голови СП Ігор Пукшин, який відмовився спростувати можливість того, що на засіданні буде ухвалено рішення про відсторонення Кабміну від виконання обов`язків.

Судячи з усього, президент вимагає від робочої групи неможливого, пише Комерсант. Депутат Юрій Ключковській ("Наша Україна") в розмові з Ъ звинуватив в затягуванні переговорів представників Соцпартії і Компартії. За його словами, СПУ і КПУ "в ультимативному порядку" висувають все нові і нові вимоги, які в опозиції вважають абсурдними. Нагадаємо, нещодавно лідер комуністів Петро Симоненко наполягав на забороні ЦВК використовувати сервер для попереднього підрахунку голосів. У коаліції налаштовані оптимістичніше."Повільно, але вірно йде процес повернення в правове поле. Ще два-три дні, і все буде добре", - заявив Ъ народний депутат Михайло Чечетов (Партія регіонів).

Учора увечері у Верховній раді відбулася зустріч керівників фракцій парламентської коаліції, голови Верховної ради і прем`єр-міністра, проте її результати залишилися невідомими.