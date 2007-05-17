Наша Україна погоджується на середину липня
11:12, 17 травня 2007Політика
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Кириленко вважає це компромісом
Партія "Наша Україна" згодна на проведення дострокових парламентських виборів у середині липня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні перед початком засідання робочої групи з підготовки до проведення виборів заявив лідер партії В’ячеслав КИРИЛЕНКО.
"Для нас дата виборів давно визначена. Ми погоджуємося на компроміс з 24 червня на середину липня", - сказав він.
В.КИРИЛЕНКО додав, що якщо в опонентів є інші дати, то хай вони про це публічно повідомлять.
За його словами, всі документи, необхідні для будь-якої дати проведення позачергових виборів, уже давно готові.
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