Третьяков заявляє, що регіонали йдуть у фарватері юних ленінців

“Проведення позачергових вибори – це аксіома, яку не потрібно доводити. Однак через те, що Янукович знову заявив про нелегітимність проведення дострокових виборів, складається враження, що Партія регіонів іде у фарватері соціалістів та комуністів”. Про це заявив народний депутат п’ятого скликання, член Президії партії “Наша Україна” Олександр Третьяков у прямому ефірі „5 каналу”.

„ Адже позиція комуністів та соціалістів полягає у тому, що вибори суспільству не потрібні. Шкода, що КПУ - партія, яка має рейтинг нижче 3 % - диктує умови всій країні. Тому я закликаю Партію регіонів, щоб вона ніколи не піддавалася на диктат комуністів”, - зазначив Третьяков.

На його переконання, ці „юні ленінці” повинні покинути українську політичну арену назавжди і зараз є унікальна можливість позбутися їх назавжди демократичним шляхом”.

Олександр Третьяков зауважив: “Коли „антикризова” коаліція пропонує перенести дострокові вибори на півроку- рік, і паралельно, в умовах політичної кризи, внести конституційні зміни, мені згадується гарне народне прислів’я: “Поганому танцюристу постійно щось заважає... ”.

“ Регіонали” повинні, нарешті, навчиться виконувати домовленості і свої обіцянки перед народом”, - сказав депутат.

Третьяков не бачить нічого поганого у тому, якщо політики попрацюють влітку. „Коаліціантам постійно щось заважає. Влітку – відпустки, восени вони скажуть, що потрібно збирати врожай, зимою – свята, весною – потрібно знову засівати. У них завжди знайдуться аргументи, аби тільки не проводити вибори”.

Відповідаючи на запитання, хто цього разу буде використовувати адмінресурс, Третьяков відповів, що „Наша Україна” і використання адмінресурсу – це поняття несумісні.