Опозиція боїться, що Партія Регіонів може ”кинути”

Партія регіонів має гарантувати опозиції свою участь у голосуванні за підготовлені робочою групою законопроекти, необхідні для проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перед початком засідання робочої групи лідер партії "Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

"Партія регіонів, яка реалізує політичні домовленості між Президентом і прем`єром, повинна надати гарантії об`єднаній опозиції, що вона візьме участь у голосуванні пакетом 4-5 документів, напрацьованих робочою групою”, - сказав він.

За словами В.КИРИЛЕНКА, тоді 400 голосів народних депутатів без будь-яких ускладнень забезпечать швидке розв’язання цих питань і політичної кризи шляхом проведення дострокових парламентських виборів.