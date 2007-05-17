Генпрокуратура зіграє в ”Ріпку” з СБУ і Гелетеєм

Заяви голови служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента Валерія ГЕЛЕТЕЯ щодо інформації про замахи, що готуються на відомих політиків, перевіряє Служба безпеки України, і згідно з законодавством не більш як через 10 діб має бути винесене рішення про порушення кримінальної справи чи про відмову в її порушенні.

Про це сказав на засіданні парламенту перший заступник Генерального прокурора України Олександр МЕДВЕДЬКО.

За його словами, відповідно до вимог статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України перевірка відомостей щодо підготовки замаху на життя не може тривати більше 10 діб.

Він зазначив, що за результатами цієї перевірки Службою безпеки України має бути прийняте рішення, або про порушення кримінальної справи, або, за відсутністю підстав, про відмову в її порушенні. Він підкреслив, що «законність прийнятого рішення буде невідкладно перевірено Генеральною прокуратурою, а про результати поінформовано Верховну Раду і громадськість”.

О.МЕДВЕДЬКО наголосив, що до того часу Генеральна прокуратура «не може робити будь-яких висновків або заяв щодо обґрунтованості або безпідставності заяв В.ГЕЛЕТЕЯ та давати їм юридичну оцінку».

Він поінформував, що 14-15 травня до Генпрокуратури надійшли звернення з приводу заяв керівника служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента В.ГЕЛЕТЕЯ від народних депутатів України Володимира СІВКОВИЧА, Петра СИМОНЕНКА, Юрія МІРОШНИЧЕНКА, Ельбруса ТЕДЕЄВА, Віталія ХОМУТИННІКА, а також міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА.

Він зазначив, що в них йдеться про перевірку обґрунтованості заяв В.ГЕЛЕТЕЯ та надання їм відповідної юридичної оцінки.

О.МЕДВЕДЬКО зазначив, що генеральний прокурор Святослав ПІСКУН 14 травня провів нараду з керівниками правоохоронних органів, на якій прийнято узгоджене рішення про те, що відповідно до компетенції та підслідності злочину, передбаченого статтею 112 Кримінального кодексу України, - посягання на життя державного чи громадського діяча – перевірка заяв В.ГЕЛЕТЕЯ має бути проведена Службою безпеки України.

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ зазначив, що парламент отримав від СБУ листа, у якому зазначається, що на даний час СБУ не може детально проінформувати по цій справі, оскільки йде розслідування.

В листі міститься запевнення, що по завершенні розслідування уся інформація буде надана народним депутатам.