Україна і Велика Британія погоджують нові терміни візиту Ющенка

У зв`язку зі змінами в графіку міжнародних заходів прем`єр-міністра Великобританії Ентоні БЛЕРА українська і британська сторони прийняли рішення перенести терміни робочого візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Великобританії, який був запланований на 17 травня.

Як сказано в заяві прес-служби Президента України, переданій агентству УНІАН, зважаючи на взаємну зацікавленість у подальшому всебічному розвитку українсько-британських відносин, сторони погоджують нові терміни візиту.

У той же час, як повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі, британська газета Independent назвала ситуацію з перенесенням візиту В.ЮЩЕНКА "серйозною дипломатичною образою". Зараз Тоні БЛЕР проводить свої останні на посаді прем`єра переговори з американським президентом Джорджем БУШЕМ у Вашингтоні. Independent стверджує, що візити в США, згідно з протоколом, готуються завчасно. На думку газети, "образу" доведеться загладжувати наступному британському прем`єру.