У БЮТ вважають, що Ющенку треба бути більш рішучим

Народний депутат V скликання, член Ради БЮТ Євген КОРНІЙЧУК переконаний, що у нинішній ситуації Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ треба бути більш рішучим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, на думку Є.КОРНІЙЧУКА, Президент «має вжити всіх правових і політико-правових заходів для того, щоб спонукати ті політичні сили, які не хочуть йти на вибори, дотримуватися указу глави держави і провести вибори у якомога коротший термін”. Інакше, вважає він, засідання робочої групи триватимуть до безкінечності.

Є.КОРНІЙЧУК також відзначив, що не всі хочуть не на словах, а на ділі йти на політичний компроміс. «Ніяких юридичних проблем, за які намагається сховатися сторона парламентської більшості, насправді не існує. Безумовно, їх, в першу чергу, хвилює дата майбутніх виборів, і саме з цього питання немає остаточних домовленостей. І для того, щоб не домовитися з головного питання, вони за вуха притягують до нього низку інших проблем, які, до речі, й відношення до майбутніх виборів не мають», - наголосив він.

На думку члена Ради БЮТ, чим швидше відбудуться дострокові парламентські вибори, тим швидше буде припинено “керівництво державою комуно-олігархічною групою”, і тим краще буде для громадян України.