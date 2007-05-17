Відновлення мітингів у Нашій Україні вважають анекдотом та марнотратством

“Порушення домовленостей – це у стилі переговорників, які представляють колишню парламентську коаліцію. Вони постійно висувають нові вимоги, намагаються протестувати проти тих речей, які були погоджені, а тепер відновлюють проведення мітингів у столиці”, - сказав заступник голови партії “Наша Україна” Зіновій Шкутяк, повідомляє сайт Нашої України

“Як на мене, то звезення людей на мітинги та інші деструктивні дії “коаліціянтів” - це марна трата зусиль та грошей, тому що процес дострокових виборів уже вирішений, залишилися деталі, які будуть погоджені найближчим часом”, - переконаний Шкутяк.

“Що стосується мотивації мітингу – вимога реалізації другого етапу політичної реформи – то це взагалі анекдот. Тому що люди, які зараз про це говорять, завжди боролися проти місцевого самоврядування”, - вважає Шкутяк.