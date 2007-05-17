Відновлення мітингів у Нашій Україні вважають анекдотом та марнотратством
12:53, 17 травня 2007Політика
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Дострокові вибори - вирішене питання
|Зіновій Шкутяк
“Як на мене, то звезення людей на мітинги та інші деструктивні дії “коаліціянтів” - це марна трата зусиль та грошей, тому що процес дострокових виборів уже вирішений, залишилися деталі, які будуть погоджені найближчим часом”, - переконаний Шкутяк.
“Що стосується мотивації мітингу – вимога реалізації другого етапу політичної реформи – то це взагалі анекдот. Тому що люди, які зараз про це говорять, завжди боролися проти місцевого самоврядування”, - вважає Шкутяк.
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