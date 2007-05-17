Соціалісти братимуть Ющенка змором

Народний депутат, член фракції СПУ Ярослав Мендусь вважає, що спроба захоплення влади з боку "Нашої України" і Блоку Юлії Тимошенко на основі грубого порушення закону провалилась.

Про це він заявив під час пленарного засідання парламенту 17 травня, повідомляє сайт Соцпартії.

"Гасло Ющенка - давайте порушимо усі закони, зате на виборах переможе демократія - повний абсурд. В демократичній державі не можуть перемогти ті політичні сили, які плюють, по суті справи, на Конституцію", - зазначив депутат.

На думку Ярослава Мендуся, "зараз уже очевидно - у Ющенка та його "духовного поводиря" Балоги не було й немає до цього часу жодної стратегії дій".

"Вони спровокували кризу у вигляді одноходової комбінації - мовляв, видамо указ, а там розберемося. Призначили дату незаконних виборів у середині травня. Потім наприкінці червня. Тепер готові уже перенести їх на липень. Але пройде ще місяць-другий і Ющенку доведеться погодитися на всі умови, які виставляє перед ним Коаліція національної єдності, ґрунтуючись на Конституції і на законі", - наголосив народний депутат.

Ярослав Мендусь підкреслив, що Cекретар РНБО Віталій Гайдук та його перший заступник Валерій Хорошковський "здійснили громадянський вчинок, коли на знак протесту проти нових незаконних указів Ющенка та нових протиправних авантюр подали заяви про відставку".

"Відхід у розпал політичної кризи таких авторитетних людей у світі бізнесу й політики - це, по суті, вирок всім радикальним прожектам, які розробляються у Секретаріаті Президента", - додав він.

За словами народного депутата, "вже не має значення, скільки указів видасть Ющенко, тому що вся абсурдність даної афери стала зрозумілою навіть для найближчого оточення Президента".