Янукович звільнив кількох високопосадовців

Кабінет міністрів України звільнив Віктора ГОЛОВКА з посади першого заступника голови Державного комітету статистики. В.ГОЛОВКО звільнений у зв`язку з переходом на іншу роботу, вказується в розпорядженні.

З посади заступника міністра вугільної промисловості України звільнений Олег ГНАТЦОВ

Як повідомляється на офіційному сайті Кабінету міністрів, відповідне розпорядження (№ 260-р) було прийняте на засіданні Кабміну 16 травня.

О.ГНАТЦОВ звільнений відповідно до його заяви, йдеться в документі.

Кабінет міністрів України також своїм розпорядженням від 16 травня №264-р звільнив Миколу ГОНЧАРУКА від обов`язків члена правління Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”.