Гриценко обіцяє поголитися після виплати підвищеної зарплати

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО обіцяє дотримати слово і після виплати військовослужбовцям підвищеного грошового забезпечення до 23 травня поголитися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам на Житомирському полігоні.

«Я дав доручення Департаменту фінансів проконтролювати виплати в усіх підпорядкованих військових частинах – це буде зроблено до 23 травня, після цього я, як обіцяв, візьму бритву і поголюсь. Я думаю, це варто того», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він зазначив, що впродовж 10-20 травня військовослужбовці всіх категорій отримають підвищене грошове забезпечення, при цьому акцент робився на контрактниках, прапорщиках та молодших офіцерах, які отримають на 50%, 60% і більше відсотків, залежно від категорій.

Як повідомляв УНІАН, уряд прийняв рішення про збільшення з 1 квітня грошового забезпечення для військовослужбовців.

Згідно з постановою, передбачені наступні параметри грошового забезпечення: контрактник – 1000 грн., прапорщик – 1200 грн., старший прапорщик – 1360 грн., лейтенант – 1580 грн., старший лейтенант 1680 грн., капітан – 1800 грн., майор – 1900 грн., підполковник – 2000 грн., полковник – 2200 грн., генерал-майор – 4600 грн., генерал-лейтенант – 5000 грн.