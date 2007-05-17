Кириленко розповів, коли буде сенс повертатися до парламенту

Лідер партії «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що опозиція готова завтра прийти до Верховної Ради для голосування пакету законопроектів про дострокові вибори, якщо сьогодні буде досягнуто домовленість щодо дати виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам у перерві засідання робочої групи з підготовки документів, необхідних для проведення дострокових парламентських виборів.

«У випадку, якщо буде бажання правлячої коаліції колишнього парламенту розблокувати політичну кризу, то ми можемо завтра прибути до парламенту», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Однак, за його словами, “для цього ми з вами маємо почути узгоджену дату виборів”. «Інакше йти до парламенту сенсу не має», - додав В.КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що представники робочої групи домовились про створення попереднього реєстру виборців для проведення виборів.

Однак, за його словами, таке рішення блокується представниками Комуністичної та Соціалістичної партій.

«Ми давно вже знайшли компромісний вихід, що буде створено попередній реєстр виборців. Однак його створення торпедується комуністами та соціалістами», - зазначив В.КИРИЛЕНКО.