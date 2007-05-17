Голова КС Домбровський звільнився за власним бажанням

Сьогодні відбулося засідання Конституційного Суду України, на якому прийнято рішення звільнити Івана ДОМБРОВСЬКОГО з посади голови Конституційного Суду України за власним бажанням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, обов’язки голови КС покладено на заступника голови Конституційного Суду Валерія ПШЕНИЧНОГО.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО своїми указами від 30 квітня, 1 і 10 травня звільнив з посад суддів Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги Сюзанну СТАНІК, Валерія ПШЕНИЧНОГО і Володимира ІВАЩЕНКА.

15 травня заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН підтвердив УНІАН наявність судової постанови Кіровського райсуду Донецька, якою була припинена дія указів Президента про звільнення С.СТАНІК і В.ПШЕНИЧНОГО, зазначивши при цьому незаконність даного рішення.

16 травня Донецький апеляційний адміністративний суд припинив виконання судової постанови Кіровського райсуду щодо указів Президента про звільнення суддів КС С.СТАНІК і В.ПШЕНИЧНОГО.

Того ж дня І.ПУКШИН на брифінгу заявив, що рішення Конституційного Суду, у прийнятті яких братимуть участь С.СТАНІК та В.ПШЕНИЧНИЙ, будуть незаконними.