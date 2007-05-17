Другий указ Ющенка судитиме комуністка Маркуш

Суддя КС Маркуш призначена суддею-доповідачем у справі про конституційність другого указу Президента про розпуск ВР

Суддя Конституційного Суду Марія МАРКУШ призначена суддею-доповідачем у справі про конституційність другого указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Як повідомляє "Українська правда", про це свідчить лист за підписом М.МАРКУШ, який має у своєму розпорядженні Інтернет-видання. На сайті розміщено фото цього листа.

Лист направлено до Президента Віктора ЮЩЕНКА з проханням дати правову позицію відносно питань, викладених у поданні 160 депутатів. Також у листі міститься прохання надати протоколи про проведення консультацій Президента з головою Верховної Ради, його заступниками та лідерами фракцій.

Лист підписаний М.МАРКУШ, і в ньому зазначається, що вона є суддею-доповідачем у справі.

Раніше повідомлялося, що МАРКУШ є суддею-доповідачем у цій справі, однак прес-служба Конституційного Суду не підтверджувала цю інформацію. Лист датований 14 травня.

Щойно УНІАН у прес-службі КС підтвердили інформацію про призначення М.МАРКУШ суддею-доповідачем у справі за поданням 160 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" від 26 квітня 2007 р. № 355.

М.МАРКУШ обрана суддею КС 4 серпня 2006 року за квотою Верховної Ради. Була народним депутатом ІV скликання (фракція КПУ).