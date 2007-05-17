Бродський написав відкритий лист Тимошенко
Політик обіцяє факти
Депутат Київради, лідер Партії вільних демократів Михайло БРОДСЬКИЙ обіцяє надати лідеру БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО документи, що підтверджують зловживання заступника голови фракції БЮТ Богдана ГУБСЬКОГО.
Про це він повідомляє у відкритому листі Ю.ТИМОШЕНКО, переданому УНІАН.
Зокрема, М.БРОДСЬКИЙ передасть матеріали кримінальних справ ГУБОЗ та Генеральної прокуратури за фактом незаконного повернення ПДВ по цукру структурами Богдана ГУБСЬКОГО (БЮТ), що володіють цукровими заводами у Тернопільській області.
Окрім того, М.БРОДСЬКИЙ обіцяє надати документи про зловживання Б.ГУБСЬКОГО та його команди на ВАТ «Черкасигаз». “Захопивши в часи Вашого прем’єрства це підприємство ГУБСЬКИЙ та його команда за 1,5 року вивели з цього підприємства близько 270 млн. грн.”, - наголошує М.БРОДСЬКИЙ.
Він також обіцяє надати Ю.ТИМОШЕНКО документальні підтвердження незаконних оборудок Б.ГУБСЬКОГО із землею у Київській області.
“Дивно, шановна Юліє Володимирівно, що про ці та інші факти говорить вся країна, а ви «ніби то» про них нічого не знаєте. Складається враження, ніби ви мешкаєте в іншій державі, а про життя України дізнаєтеся тільки зі слів Йосипа ВІНСЬКОГО та Богдана ГУБСЬКОГО”,- зазначає М.БРОДСЬКИЙ в листі.
Він нагадує, що тисячі черкасців зверталися до Ю.ТИМОШЕНКО з проханням вплинути на Б.ГУБСЬКОГО, “який тричі зривав вибори міського голови Черкас”.
Він також звертає увагу Ю.ТИМОШЕНКО на звернення Тернопільської обласної ради, в якому депутати «через кризову ситуацію в АПК області» просять Ю.ТИМОШЕНКО вплинути на бізнесменів-депутатів Б.ГУБСЬКОГО та Павла КОСТЕНКА, аби ті погасили 32 млн. грн., що заборгували аграріям області.
“На жаль, мушу констатувати, що БЮТ дедалі більше перетворюється в закрите політично-акціонерне товариство, яке обслуговує бізнес-інтереси низки олігархів”, - зазначає М.БРОДСЬКИЙ.
За його словами, вся поведінка БЮТ формується за принципом: «Наша критика опонентів – боротьба за справедливість, а нас критикувати не можуть – нас просто паплюжать».