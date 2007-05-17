Шкіль пропонує ліквідувати КС

Народний депутат V скликання (фракція БЮТ) Андрій ШКІЛЬ не виключає, що причиною відставки Івана ДОМБРОВСЬКОГО з посади голови Конституційного Суду став політичний тиск, який здійснювався на нього.

Про це він заявив сьогодні в коментарі УНІАН.

“Я не виключаю, що на нього здійснювався тиск. Я впевнений, що він здійснювався”, - сказав А.ШКІЛЬ. При цьому, за словами народного депутата, це особисте рішення І.ДОМБРОВСЬКОГО, і хотілося б від нього почути, чим зумовлена його заява про відставку. “Хотілося б знати, чому саме в такий спосіб здійснювалася його реакція”, - сказав депутат.

Коментуючи рішення про покладення виконуючого обов’язки голови КС на Валерія ПШЕНИЧНОГО, А.ШКІЛЬ наголосив, що цього не мало статися, оскільки не можна покладати такі функції на людину, яка фактично не є суддею Конституційного Суду. Він зазначив, що постанова Кіровського райсуду Донецька, якою була припинена дія указів Президента про звільнення Сюзанни СТАНІК і В.ПШЕНИЧНОГО, не має правового значення. Народний депутат нагадав, що дія цієї судової постанови пізніше була припинена судом вищої інстанції.

Відповідаючи на запитання, чи вплинуть такі кадрові зміни на розгляд подань щодо конституційності Указів Президента про розпуск ВР, А.ШКІЛЬ висловив думку, що на сьогоднішній день взагалі потрібно сформувати новий склад Конституційного Суду.

“Я думаю, що з Конституційним Судом треба зробити все дуже просто. Треба взяти і його ліквідувати та переобрати інший”, - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулося засідання Конституційного Суду України, на якому було прийнято рішення звільнити І.ДОМБРОВСЬКОГО з посади голови КС за власним бажанням. Обов’язки голови КС покладено на заступника голови КС Валерія ПШЕНИЧНОГО.

Президент Віктор ЮЩЕНКО своїми указами від 30 квітня, 1 і 10 травня звільнив з посад суддів Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги Сюзанну СТАНІК, Валерія ПШЕНИЧНОГО і Володимира ІВАЩЕНКА.

15 травня заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН підтвердив УНІАН наявність судової постанови Кіровського райсуду Донецька, якою була припинена дія указів Президента про звільнення С.СТАНІК і В.ПШЕНИЧНОГО, відзначивши при цьому незаконність даного рішення.

16 травня Донецький апеляційний адміністративний суд припинив виконання судової постанови Кіровського райсуду щодо указів Президента про звільнення суддів КС С.СТАНІК і В.ПШЕНИЧНОГО.

Того ж дня І.ПУКШИН на брифінгу заявив, що рішення Конституційного Суду, у прийнятті яких братимуть участь С.СТАНІК та В.ПШЕНИЧНИЙ, будуть незаконними.