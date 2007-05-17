Пшеничний обіцяє розгляд указу Президента 21 травня

Валерій ПШЕНИЧНИЙ заявляє про свою легітимність на посаді виконувача обов’язків голови Конституційного суду і заявляє, що 21 травня розпочнеться черговий розгляд подання депутатів щодо конституційності Указу Президента про припинення повноважень Верховної Ради України.

Як повідомляє інтернет-сайт газети «Хрещатик», В.ПШИНИЧНИЙ наголосив, що він легітимно працює в КС: «Я легітимно виконую обов’язки голови КС з 17:30 сьогоднішнього дня».