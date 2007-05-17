Лідер «Нашої України» В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляє, що сьогодні робоча група погодила ще низку питань для проведення дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам після закінчення засідання робочої групи з підготовки документів, необхідних для забезпечення проведення дострокових парламентських виборів.

В.КИРИЛЕНКО заявив, що вже погоджено на засіданні робочої групи певну кількість питань, які стосуються виборів. Зокрема, погоджено документ про закупівлю товарів та послуг для позачергових виборів.

Натомість, за його словами, потрібно узгодити ще певні принципові питання. Враховуючи це, В.КИРИЛЕНКО вважає, що завтра необхідно провести засідання РНБО, оскільки є багато питань, що потребують обговорення на високому рівні за участю керівників країни та керівників силових структур.

Як повідомив раніше член робочої групи Леонід КРАВЧУК, також сьогодні на засіданні сторони погодили питання змін до бюджету, а також змін до закону про статус народного депутата.