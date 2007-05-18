Ющенко знову збирається до Путіна

Заступник глави секретаріату президента Олександр Чалий заявляє, що візит президента Віктора Ющенка до Росії може відбутися в червні. Про це Чалий сказав в інтерв’ю.

"Ми запропонували російській стороні дати щодо візиту президента Ющенка до Росії по дипломатичним каналам. На сьогодні вони уточнюються, в тому числі з урахуванням дати проведення наступної українсько-російської міждержавної комісії", - повідомив Чалий.

"Оскільки в травні залишилось не так багато часу, можливо, зустріч Путіна й Ющенка відбудеться в червні", - додав він.

Він також повідомив, що у президента в графіку на 24-25 травня запланованла участь в саміті країн Центральної і Східної Європи в місті Брно, Чехія.

"А наприкінці травня запланований візит до Хорватії", - додав Чалий.

Торкаючись теми перенесення візиту Ющенка до Великобританії, Чалий наголосив, що стаття, яка з`явилась в британській газеті "Індепендент" абсолютно не відповідає реальним фактам.

"Питання про перенесення візиту постало після заяви прем’єра Великобританії Тоні Блера про його відставку. В цій ситуації з двох сторін було прийнято рішення про доцільність перенесення візиту, і на сьогодні ми опрацьовуємо нові дати", - заявив він.

"Тому всі емоційні заяви – це персональні здогадки кореспондента, і вони не відповідають дійсності", - додав Чалий.

Він також підкреслив, що ні президент, ні прем’єр не корегували особливо графіки закордонних візитів через ситуацію, що склалася в Україні.

Щодо скасування візиту президента до Ізраїлю, він відповів, що це сталося в зв’язку з ситуацією, що склалася в Ізраїлі навколо президента.

Щодо скасування візиту до Італії, Чалий зазначив, що це була взаємна домовленість.

"Ми хотіли, щоб візит давав дуже позитивний наробок по двостороннім угодам, і нам потрібен ще час, щоб допрацювати цей візит", - зазначив Чалий.

"Українська правда"