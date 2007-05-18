Суддів змушують писати «доноси» для Кабміну

Судова адміністрація України з цього тижня почала моніторинг судових позовів проти діяльності Кабінету Міністрів і прем`єр-міністра Віктора Януковича.

Голова державної судової адміністрації (ДСА) Іван Балаклицький повідомив, що відповідні розпорядження надійшли від Міністерства юстиції і першого заступника міністра Кабінету Міністрів Олени Лукаш, пише Дело.

За його словами, з вівторка чиновники судової влади змушені двічі на день надавати звіт «де і в яких судах знаходяться ці позови». «В середу стояло питання про притягнення до відповідальності глави ДСА (Балаклицького), який на 10 ранку не надав таку інформацію», — сказав сам Балаклицький.

Перший заступник глави парламентського комітету з питань правосуддя Микола Оніщук вважає, що розпорядження Міністерства юстиції і Кабінету Міністрів порушують закон.

За його словами, в адміністративному законодавстві не передбачено, щоб суди надавали інформацію про подачу позовів проти уряду та інших органів влади для Судової адміністрації.

«У такому разі було б логічно поставити питання про надання даних як щодо позовів проти Кабінету Міністрів, так і проти президента», — говорить депутат.

Крім того, за інформацією Балаклицького, Мінюст має намір повністю перебрати на себе адміністрування судової системи. Зокрема, у Верховну Раду вже надійшли пропозиції про ліквідацію Судової адміністрації і передачі її повноважень Міністерству юстиції. У функції ДСА входить забезпечення життєдіяльності судової системи