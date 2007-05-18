Гавриш, Оніщук, Євдокимов дадуть прес-конференцію в УНІАН

О 12.30 в УНІАН з трансляцією на «5 каналі» відбудеться прес-конференція Оніщука, Гавриша і Євдокимова щодо ситуації у КС

Київ. 18 травня. УНІАН. Сьогодні о 12.30 в інформаційному агентстві УНІАН з трансляцією на «5 каналі» відбудеться прес-конференція члена робочої групи з підготовки до позачергових виборів Миколи ОНІЩУКА, судді Конституційного Суду Степана ГАВРИША, голова Спілки юристів України Валерія ЄВДОКИМОВА щодо ситуації, яка склалася у Конституційному Суді України.