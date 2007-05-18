Стало відомо, хто найбагатший в Кабміні Януковича (рейтинг)

Міністр палива і енергетики Юрій Бойко задекларував 9 622 555 гривень сукупного доходу його і його сім`ї в 2006 році.

Дані про доходи міністра опублікувала газета «Урядовий кур`єр» за 18 травня.

Зокрема, зарплата склала 114 179 гривень, відсотки від вкладів - 623 тис. гривень, прибуток від відчуження цінних паперів - 8 885 376 гривень.

Бойко має в спільній з сім`єю власності 3 квартири загальними площами 113 кв. м, 256 кв. м і 220,3 кв. м, 2 житлових будинки загальними площами 30 кв. м і 444,8 кв. м, 2 земляних ділянки площею 1 952 кв. м і 2 200 кв. м, автомобілі ВАЗ 2101 і Nissan, 3 гаражі площею 20 кв. м, 19,2 кв. м і 15,4 кв.м.

Загальна сума коштів, сплачених за утримання вказаного майна, склала 44 123 гривні.

Бойко має на рахунку в українському банку 273 585 гривень.

Номінальна вартість придбаних цінних паперів членами сім`ї складає 274 946 гривень, розмір внесків до статутних фондів підприємств склав 31 318 гривень.

Як повідомлялося раніше:

міністр закордонних справ Арсеній Яценюк задекларував 730,5 тис. гривень доходів в 2006 році

міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Віктор Корж - 711,2 тис. гривень

міністр культури і туризму Юрій Богуцкий - 367 тис. гривень

міністр юстиції Олександр Лавринович - 351 тис. гривень

міністр оборони Анатолій Гриценко - 314,3 гривень

міністр економіки Анатолій Кінах - 269 тис. гривень

міністр освіти і науки Станіслав Ніколаєнко - 268 тис. гривень

міністр регіонального розвитку і будівництва Володимир Яцуба - 265,7 тис. гривень

міністр промислової політики Анатолій Головко - 222,1 тис. гривень

міністр транспорту і зв`язку Микола Рудьковський - 173, 3 тис. гривень

міністр охорони здоров`я Юрій Гайдаєв - 141, 7 тис. гривень

міністр охорони природного середовища Василь Джарти - 135,5 тис. гривень

міністр праці і соціальної політики Михайло Папієв - 92 тис. гривень

міністр з надзвичайних ситуацій і захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор Шуфрич - 89 тис. гривень

міністр житлово-комунального господарства Олександр Попов - 58,7 тис. гривень.

Згідно закону «Про боротьбу з корупцією», міністри повинні задекларувати і оприлюднити свої доходи і членів своєї сім`ї.

Обком з посиланням на Українські новини