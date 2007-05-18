Ющенко: вибори будуть не в жовтні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що дострокові парламентські вибори в Україні будуть проведені, причому ще до жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив, виступаючи на Міжнародному Інвестиційному форумі Київської області, який зараз відбувається у Києві.

"Дострокові вибори будуть, і це буде ключова розвязка цієї дискусії", - сказав В.ЮЩЕНКО, характеризуючи політичну кризу в Україні. При цьому він зауважив: "І ці вибори будуть не в жовтні, з цим не треба забавлятися. Нам треба давати швидку і демократичну реакцію на кризу, і цим продемонструвати - в Конституції не дарма записано: вибори проводяться за 60 днів".

"Я відчуваю на собі всю політичну відповідальність за поточний момент. Я, можливо, одна з тих осіб, яка намагається щоденними переговорами, якій йдуть не просто годинами, а десятками годин, приблизити фундаментальне рішення", - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, він розуміє відсутність досвіду проведення дострокових виборів та наявність певних правових колізій. "Як Президент я готовий іти, в тому числі, на певний фактор часу. Але я хотів би, щоб політичні партнери ділили політичну відповідальність в тому, що не можна затягувати відповідь на це питання на місяці. Це неможливо, це неправильно", - підкреслив В.ЮЩЕНКО, додавши: "І я хочу вам сказати - ви будете свідками того, як Україна у цій складній ситуації, і не тільки в нас, а й в міжнародному оточені, в якому ми знаходимося, продемонструє другий Майдан. Вона здивує Європу, здивує світ тим, як вона мудро, коректно, з повагою до політичних реалій, без натяку на силовий варіант може провести чесні дострокові демократичні вибори".