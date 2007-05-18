Ющенко має свої плани на жовтень

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що в жовтні в Києві необхідно провести саміт Україна-ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив, виступаючи на Міжнародному Інвестиційному форумі Київської області, що проходить в Києві.

Крім того, на його думку, через декілька місяців Україна має отримати членство у Світовій організації торгівлі, після чого повинна почати переговори з Євросоюзом про формування зони вільної торгівлі.