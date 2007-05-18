Ющенко має свої плани на жовтень
11:45, 18 травня 2007Політика
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Президент хоче в СОТ і в зону вільної торгівлі
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що в жовтні в Києві необхідно провести саміт Україна-ЄС.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив, виступаючи на Міжнародному Інвестиційному форумі Київської області, що проходить в Києві.
Крім того, на його думку, через декілька місяців Україна має отримати членство у Світовій організації торгівлі, після чого повинна почати переговори з Євросоюзом про формування зони вільної торгівлі.
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