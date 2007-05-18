Балога бачить махінації коаліцянтів на двох фронтах

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає синхронізованими дії коаліції з блокування досягнення компромісу у робочій групі з підготовки дострокових виборів і кадрові зміни у Конституційному Суді України.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ, переданому УНІАН прес-службою Президента.

В.БАЛОГА заявив, що Конституційний Суд України, ставши на шлях відвертого нехтування чинним законодавством, такими діями остаточно зруйнував довіру до себе з боку українського суспільства.

«Після вчорашнього призначення виконувача обов’язків голови КС Валерія ПШЕНИЧНОГО, звільненого президентським Указом, жодне рішення цієї судової інстанції не буде чинним ні в юридично-правовому, ні в моральному аспектах. Апріорі зрозуміло, що будь-який вердикт Конституційного Суду буде винесений з політичних міркувань. Вчора КС наочно показав, що хворий на гостру політичну залежність, тому слід якнайшвидше знайти ефективні ліки від цієї недуги», – сказав В.БАЛОГА.

За словами керівника Секретаріату Президента, «оскільки КС здатний безсоромно ігнорувати закони України, він виключив себе з процесу врегулювання політичної кризи. Адже ніхто не буде керуватися судовими рішеннями, які прийняті з порушеннями юридичних норм і процедур. Вчора стало зрозуміло, що політична корупція з’їла ще один незалежний за визначенням орган в державі», – констатував В.БАЛОГА.

Він відзначив, що кадрові зміни в Конституційному Суді сталися на тлі свідомого блокування компромісу в рамках робочої групи з врегулювання кризи, до якого вдалися представники парламентської більшості. «Більше того, переконаний, що ці дії синхронізовані. Є всі підстави вважати, що КС прийме рішення, які дозволять коаліції заявити про недоцільність подальших кроків з підготовки позачергових виборів. У комплексі це означатиме, по суті, антидержавну діяльність», – зробив висновок глава Секретаріату.

Окремо він застеріг колишніх суддів КС, звільнених Указом Президента, від будь-яких дій, які Кримінальним кодексом визначені як самовільне присвоєння владних повноважень. «Це не дитячі забави на свіжому повітрі, а підстава для серйозної публічної відповідальності. Не треба створювати прецеденти гучних процесів, бо це вдарить як по залишках поваги до суду, так і по Україні як правовій державі», – вказав В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату нагадав, що Указ Президента про припинення повноважень Верховної Ради і дострокові вибори 24 червня залишається чинним правовим актом. «Існують чіткі домовленості між главою держави і прем’єр-міністром про необхідність позачергових виборів як єдиного шляху подолання політичної кризи. Над розробкою алгоритму втілення цього рішення, у тому числі й щодо дня голосування, працює робоча група. Ніщо не може повернути події назад», – наголосив В.БАЛОГА.