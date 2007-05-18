Ющенко підняв Піскуна з ліжка

Генерального прокурора України Святослава ПІСКУНА терміново викликали до Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам С.ПІСКУН повідомив журналістам.

«Вранці було повідомлення, що буде засідання РНБО, але порядок денний там прописаний. Нічого такого термінового, я так зрозумів, там немає», - сказав С.ПІСКУН.

Він додав, що зараз йде до Президента за терміновим запрошенням. “Мабуть є якісь питання…”, - зауважив генпрокурор.

Відповідаючи на запитання, чи є на порядку денному засідання РНБО питання про “силовий варіант”, С.ПІСКУН сказав: «Я третій день на лікарняному, у мене вірус і 39 температура. Тому мене викликали, я зараз подивлюсь».