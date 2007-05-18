Піскун взявся за звільнених - відновлених суддів КС
Генпрокуратура вивчає справу
Генеральний прокурор України Святослав ПІСКУН повідомив, що Генеральна прокуратура України вивчає питання відновлення на посадах звільнених указами Президента суддів Конституційного Суду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв’ю журналістам.
За словами С.ПІСКУНА, сьогодні треба вивчити ці питання.
«Зараз ми вивчаємо правову ситуацію навколо питання, і в порядку законодавства в 10-денний термін дамо рішення», - сказав С.ПІСКУН.
Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО своїми указами від 30 квітня, 1 і 10 травня звільнив з посад суддів Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги Сюзанну СТАНІК, Валерія ПШЕНИЧНОГО і Володимира ІВАЩЕНКА.
Кіровський райсуду Донецька припинив дії указів Президента про звільнення С.СТАНІК і В.ПШЕНИЧНОГО, зазначивши при цьому незаконність даного рішення.
16 травня Донецький апеляційний адміністративний суд припинив виконання судової постанови Кіровського райсуду щодо указів Президента про звільнення суддів КС С.СТАНІК і В.ПШЕНИЧНОГО.
17 травня відбулося засідання Конституційного Суду України, на якому було прийнято рішення звільнити Івана ДОМБРОВСЬКОГО з посади голови КС за власним бажанням. Обов’язки голови КС покладено на заступника голови КС В.ПШЕНИЧНОГО.
17 травня “Українська правда” з посиланням на власні джерела повідомила, що рішення про відставку голови Конституційного Суду Івана ДОМБРОВСЬКОГО було ухвалено завдяки тому, що в засіданні суду взяли участь В.ІВАЩЕНКО, С.СТАНІК та В.ПШЕНИЧНИЙ, звільнені Президентом з посад суддів КС. "СТАНІК, ПШЕНИЧНИЙ та ІВАЩЕНКО отримали ухвалу одного з судів Луганської області, якою було зупинено дію президентського указу про їх звільнення", - повідомив співрозмовник УП.