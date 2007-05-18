У судді, який поновив Станік, - інфаркт

Голову Кам`янобрідського районного суду Олександра Сараєва шпиталізували з інфарктом, повідомляє 5 канал . За інформацією працівників цієї інстанції, пану Сараєву стало зле просто на роботі, і карета швидкої забрала його до першої Луганської міської лікарні.

Нагадаю, саме Кам`янобрідський суд напередодні ухвалив рішення - поновити на посадах тлумачів Конституції Валерія Пшеничного, Сюзану Станік та Володимира Іващенка.

Наразі, від жодних коментарів працівники суду відмовляються. Журналістам там повідомили, що у приміщенні зараз немає нікого, окрім секретарів. Частина суддів на лікарняному, решта - на курсах.